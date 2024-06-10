Nächtliche Hundezonen-KontrolleJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 8: Nächtliche Hundezonen-Kontrolle
48 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 6
Neben der Aufklärung diverser Drogen-Delikte gilt es, eine nächtliche Kontrolle in einer Hundezone durchzuführen: In dieser wird angeblich öfter mit Böllern geschossen. Und: Neben den bekannten Grätzlpolizisten Andrea, Daniel, Steffi und Horst kommen nun auch zwei neue zum Einsatz. Andreas und Bernhard haben in Wien-Donaustadt ebenfalls immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Bewohner in ihrem Stadtviertel - selbst, wenn es um eine Beschwerde wegen zu lautem Sex im Sommer geht.
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Grätzlpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: PULS4 & © Season 2: PULS 4