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Grätzlpolizei

Nächtliche Hundezonen-Kontrolle

PULS 4Staffel 1Folge 8vom 10.06.2024
Nächtliche Hundezonen-Kontrolle

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Grätzlpolizei

Folge 8: Nächtliche Hundezonen-Kontrolle

48 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 6

Neben der Aufklärung diverser Drogen-Delikte gilt es, eine nächtliche Kontrolle in einer Hundezone durchzuführen: In dieser wird angeblich öfter mit Böllern geschossen. Und: Neben den bekannten Grätzlpolizisten Andrea, Daniel, Steffi und Horst kommen nun auch zwei neue zum Einsatz. Andreas und Bernhard haben in Wien-Donaustadt ebenfalls immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Bewohner in ihrem Stadtviertel - selbst, wenn es um eine Beschwerde wegen zu lautem Sex im Sommer geht.

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