Der verdächtige Rucksack
Grätzlpolizei
Folge 2: Der verdächtige Rucksack
47 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 6
Zwei Jugendliche auf einem Roller geraten ins Visier der Grätzlpolizei. Ein Drogenschnelltest entlarvt sie als Konsumenten illegaler Substanzen. Die beiden werden gebeten, die Beamten mit ins Kommissariat zu begleiten. Außerdem versetzt ein einsam abgestellter Rucksack die Polizisten in höchste Alarmbereitschaft. Als sie ihn sicherstellen wollen, entdecken sie den Besitzer, der sich in einem Busch versteckt hat. Was hat es mit dieser mysteriösen Szene auf sich?
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS4