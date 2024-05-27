Der nächtliche RuhestörerJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 6: Der nächtliche Ruhestörer
45 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 6
Die Wiener Grätzlpolizei leistet wieder ganze Arbeit: Es gilt einen erbitterten Kampf zwischen Hundebesitzern zu schlichten, einen nächtlichen Unruhestifter dingfest zu machen und eine Karaoke-Bar auseinander zu nehmen. Vom Wort "Betriebsgenehmigung" hat man auf verschiedenen Ebenen in dieser Bar offenbar noch nie etwas gehört ...
