PULS 4Staffel 1Folge 6vom 27.05.2024
Die Wiener Grätzlpolizei leistet wieder ganze Arbeit: Es gilt einen erbitterten Kampf zwischen Hundebesitzern zu schlichten, einen nächtlichen Unruhestifter dingfest zu machen und eine Karaoke-Bar auseinander zu nehmen. Vom Wort "Betriebsgenehmigung" hat man auf verschiedenen Ebenen in dieser Bar offenbar noch nie etwas gehört ...

