Grätzlpolizei

Messerstecherei zwischen Jugendlichen

PULS 4Staffel 1Folge 7vom 03.06.2024
Messerstecherei zwischen Jugendlichen

Grätzlpolizei

Folge 7: Messerstecherei zwischen Jugendlichen

49 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 6

Steffi und Horst werden zu einem brenzligen Einsatz hinzugezogen: Nach einer Messerstecherei zwischen Jugendlichen gilt es, diese gründlich zu durchsuchen. Außerdem statten Horst und sein Kollege Erwin einem Wiener Pensionistenheim einen Besuch ab. Es geht darum, die betagten Bewohner vor gnadenlosen Trickbetrügern zu warnen. Und Andrea und Daniel machen sich auf den Weg, um ignorante Verkehrsteilnehmer abzustrafen.

