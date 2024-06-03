Messerstecherei zwischen JugendlichenJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 7: Messerstecherei zwischen Jugendlichen
49 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 6
Steffi und Horst werden zu einem brenzligen Einsatz hinzugezogen: Nach einer Messerstecherei zwischen Jugendlichen gilt es, diese gründlich zu durchsuchen. Außerdem statten Horst und sein Kollege Erwin einem Wiener Pensionistenheim einen Besuch ab. Es geht darum, die betagten Bewohner vor gnadenlosen Trickbetrügern zu warnen. Und Andrea und Daniel machen sich auf den Weg, um ignorante Verkehrsteilnehmer abzustrafen.
Grätzlpolizei
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS4