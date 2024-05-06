Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grätzlpolizei

Der ungebetene Hotelgast

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 06.05.2024
Der ungebetene Hotelgast

Grätzlpolizei

Folge 3: Der ungebetene Hotelgast

47 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 6

Im Theaterhotel in der Josefstadt hat sich ein ungebetener Gast unbemerkt in einem Zimmer breitgemacht. Dank der Überwachungskameras konnte der Übeltäter identifiziert werden. Bei einem Lokalaugenschein im Hotel erhalten Grätzlpolizistin Andrea und ihr Kollege Daniel das Beweismaterial, um den ungebetenen Gast aufzuspüren.

