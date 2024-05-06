Der ungebetene HotelgastJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 3: Der ungebetene Hotelgast
47 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 6
Im Theaterhotel in der Josefstadt hat sich ein ungebetener Gast unbemerkt in einem Zimmer breitgemacht. Dank der Überwachungskameras konnte der Übeltäter identifiziert werden. Bei einem Lokalaugenschein im Hotel erhalten Grätzlpolizistin Andrea und ihr Kollege Daniel das Beweismaterial, um den ungebetenen Gast aufzuspüren.
Grätzlpolizei
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
6
Copyrights:© PULS4