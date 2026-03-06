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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 262: Guten Morgen Österreich vom 06.03.2026
122 Min.Folge vom 06.03.2026
Barbara Blaha, Gründerin und Leiterin des Momentum Instituts, ist im Studio zu Gast und stellt ihr neues Buch „Funkenschwestern“ vor, in dem die Gleichstellung der Geschlechter thematisiert wird. Hannah Schilcher (ORF) besucht die Salzburger Dirigentin Elisabeth Fuchs und spricht mit ihr darüber, warum Frauen in Führungspositionen in der Musik nach wie vor unterrepräsentiert sind und welche Erfahrungen sowie Ratschläge sie weitergeben kann.
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