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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 278: Guten Morgen Österreich vom 30.03.2026
120 Min.Folge vom 30.03.2026
ORF-Innenpolitik- und -EU-Experte Hans Bürger analysierte die aktuellen innenpolitischen Entwicklungen. Sportreporter Andreas Felber sprach im Studio-Talk über aktuelle und bevorstehende Sportereignisse. Mit dem Frühling starten nun auch viele wieder in die Fahrradsaison: Laura Überbacher besuchte eine Werkstatt und fand heraus, worauf beim Fahrradservice zu achten ist. Peter Teubenbacher meldete sich aus der Wiener Stadthalle – dort fand die offizielle Übergabe der Halle an den ORF statt. Außerdem stellt der Sprachwissenschafter Matej Jakic das erste Ethnolekt-Wörterbuch Wiens vor.
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