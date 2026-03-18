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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 270: Guten Morgen Österreich vom 18.03.2026
123 Min.Folge vom 18.03.2026
Der Krieg in Iran lässt die Energiepreise ansteigen. Dazu und zur Entwicklung war "ZIB 2"-Chef Christoph Varga zu Gast. "Guten Morgen Österreich" feiert zehnjähriges Jubiläum und blickte dabei am Mittwoch auf Sendungshighlights aus Wien zurück. Und Styling-Expertin Martina Reuter zeigte die Mode-Trends für den Frühling.
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