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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 01.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 280vom 01.04.2026
Guten Morgen Österreich vom 01.04.2026

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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 280: Guten Morgen Österreich vom 01.04.2026

122 Min.Folge vom 01.04.2026

Anlässlich des Welt-Autismustages (2. April) spricht Gesundheitspsychologin Olga Borozan-Havranek vom Verein „nomaden“ über Autismus und Aufklärung im Alltag. Die neuesten Modetrends gibt es von Styling-Expertin Martina Reuter. In der Schokoladenmanufaktur „Fenkart“ in Hohenems herrscht kurz vor Ostern Hochbetrieb. Laura Überbacher begleitet in der Schaltung den Weg von der Kakaobohne bis zum fertigen Osterhasen. Außerdem sind die Journalisten Walter Gröbchen und Thomas Mießgang zu Gast und sprechen über ihr neues Buch. Darin geht es um die Geschichte der österreichischen Popmusik.

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