Guten Morgen Österreich vom 09.03.2026
Carmen Baumgartner-Pötz analysierte aktuelle politische Themen und Entwicklungen, darunter den SPÖ-Parteitag, die Reaktionen auf den Iran-Krieg und die Fortsetzung des Prozesses gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger. In einer Live-Schaltung sprach ORF- Redakteurin Diana Foidl mit Hufschmied Andreas Berger über seinen Beruf und die vielseitige Ausbildung. Wie sich die Bedrohungslage in Österreich und Europa durch den Iran-Krieg verändert, schätzte Terrorismus-Experte Nicolas Stockhammer im Studiogespräch ein. Anlässlich der zweiten Staffel der Serie „Die Fälle der Gerti B.“ gab Hauptdarstellerin Susi Stach eine Vorschau auf die neuen Folgen und Einblicke in die Dreharbeiten.
