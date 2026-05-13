Ist die Brandmauer das beste Mittel gegen die AfD?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 157: Ist die Brandmauer das beste Mittel gegen die AfD?
Wie stabil ist die Brandmauer noch – und was passiert, wenn sie bröckelt? In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg geht es um ein politisches Prinzip, das die Debatten in Deutschland seit Jahren prägt. Der Begriff der Brandmauer wird heute fast ausschließlich im Zusammenhang mit der AfD verwendet, existiert politisch aber auch in die extrem linke Richtung. Im Zentrum der Diskussion steht dennoch die Abgrenzung zur AfD – und die Frage, ob sie noch so konsequent eingehalten wird wie früher. Denn klar ist: Wenn eine solche Grenze einmal verschoben wird, verändert das langfristig den politischen Rahmen. Gleichzeitig wirft die Brandmauer praktische Probleme auf. Sie erschwert Regierungsbildungen und ist stark moralisch aufgeladen – was bei manchen als notwendige Haltung gilt, bei anderen jedoch wie Ausgrenzung wirkt. Kann genau das dazu beitragen, die AfD weiter zu stärken? Auch die Rolle der Medien wird kritisch beleuchtet: Wird in Interviews konsequent genug nachgefragt, wenn es um Inhalte und Programme der AfD geht – jenseits des Themas Migration? Eine Debatte über politische Abgrenzung, ihre Folgen und den Umgang mit einer Partei, die das System herausfordert. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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