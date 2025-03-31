Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen
Folge vom 31.03.2025: Spanien und die Wüste
45 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
In der Nähe von Valencia ist volle Konzentration gefragt. Dort sucht Hamid Mossadegh in einem 630 PS starken Maserati MC20 nach der Ideallinie. Hat der Supercar-Influencer das Geschoss mit dem Dreizack voll unter Kontrolle? Und nach der Trainingssession muss Hamid ein handfestes Problem lösen. Denn noch ist unklar, wie er nach Almeida gelangen soll. Bis dato fand sich unterwegs immer eine Lösung. Doch jetzt steht er auf seinem Roadtrip zum ersten Mal ohne Auto oder Mitfahrgelegenheit da. Kann ihm einer seiner zahlreichen Kontakte aus der Patsche helfen?
Genre:Auto, Reise
