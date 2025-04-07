Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen

Spanien - Gibraltar - Portugal

DMAXFolge vom 07.04.2025
Folge vom 07.04.2025: Spanien - Gibraltar - Portugal

44 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Abenteuer Offroad-Park: Hamid Mossadegh darf im Ineos Grenadier Trialmaster durch offenes Gelände brettern. Aber abseits von befestigten Pisten droht immer auch die Gefahr, dass man stecken bleibt. Findet der Supercar-Influencer einen Ausweg aus dieser buchstäblich verfahrenen Situation? Hamid steht nach dem Malheur unter Zeitdruck, denn er will pünktlich die Fähre nach Marokko erreichen. Doch irgendwie ist auf der Etappe in Spanien der Wurm drin. Wie sagte einst ein bekannter Bundesliga-Profi? Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.

