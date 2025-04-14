Portugal: Das Rennen in CaramuloJetzt kostenlos streamen
Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen
Folge vom 14.04.2025: Portugal: Das Rennen in Caramulo
45 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Rund 5300 Kilometer hat Hamid Mossadegh auf seinem Roadtrip hinter sich gebracht. Viele Momente auf der Tour bleiben unvergesslich, denn der Kfz-Liebhaber durfte unterwegs atemberaubende Luxuskarossen lenken. Und in Lissabon erwartet ihn jetzt der Höhepunkt der Reise. Hamid ist sehr nervös. Denn er wird zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Autorennen an den Start gehen. Beim „Caramulo Motorfestival“ tritt der Supercar-Influencer in einem Lancia Delta Integrale auf das Gaspedal. An seiner Seite sitzt ein berühmter portugiesischer Rallye-Pilot.
