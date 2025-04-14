Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen

Portugal: Das Rennen in Caramulo

DMAX
Folge vom 14.04.2025
Portugal: Das Rennen in Caramulo

Portugal: Das Rennen in CaramuloJetzt kostenlos streamen

Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen

Folge vom 14.04.2025: Portugal: Das Rennen in Caramulo

45 Min.
Folge vom 14.04.2025
Ab 12

Rund 5300 Kilometer hat Hamid Mossadegh auf seinem Roadtrip hinter sich gebracht. Viele Momente auf der Tour bleiben unvergesslich, denn der Kfz-Liebhaber durfte unterwegs atemberaubende Luxuskarossen lenken. Und in Lissabon erwartet ihn jetzt der Höhepunkt der Reise. Hamid ist sehr nervös. Denn er wird zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Autorennen an den Start gehen. Beim „Caramulo Motorfestival“ tritt der Supercar-Influencer in einem Lancia Delta Integrale auf das Gaspedal. An seiner Seite sitzt ein berühmter portugiesischer Rallye-Pilot.

