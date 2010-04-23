Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 040

TelenovelaStaffel 3Folge 10vom 23.04.2010
43 Min.Folge vom 23.04.2010Ab 6

Hanna ist froh, dass Maximilian eine Verlegung des Resort-Projektes ins Ausland ablehnt, doch Alexandra gelingt es, Hanna zu suggerieren, dass Maximilians Lebenstraum davon abhängt. Hanna macht Maximilian das Projekt schmackhaft, doch dieser entscheidet sich überraschend dafür, seinem Herzen zu folgen. Karl will sich nach einem neuen Job umsehen, doch nach zwei gescheiterten Bewerbungen und dem Zureden von Gitti beschließt er, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und sich als Handwerker selbstständig zu machen. Caro verfolgt weiter ihren Plan zur Gewichtsreduzierung. Unverhofft bietet Florian an, gemeinsam mit ihr zu joggen, und in Caro reift die Idee, sich über eine Freundschaft Florians Herz zu erobern.

