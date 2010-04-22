Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 039

TelenovelaStaffel 3Folge 9vom 22.04.2010
Folge 039

Folge 039Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 9: Folge 039

43 Min.Folge vom 22.04.2010Ab 6

Hanna genießt ihr Liebesglück mit Maximilian und treibt die Renovierung des Fischerkrugs voran, während Maximilian sich mit der Entscheidung quält, ob er sein Resort-Projekt an einen anderen Standort im Ausland verlegt. Hannas und Maximilians Liebesglück bereitet Alexandra unerträgliches Leid. Als Oskar Alexandras labilen Zustand wahrnimmt, schlägt er ihr vor, gemeinsam gegen die Beziehung von Hanna und Maximilian zu intrigieren. Caro verrennt sich weiter in die fixe Idee, dass Florian sie nicht wahr nimmt, weil sie vermeintlich zu dick ist. Lina versucht vergeblich, ihre Freundin zur Vernunft zu bringen. Karl behauptet, mit seinem Schreibtischjob zufrieden zu sein, doch es ist offensichtlich, dass er lieber etwas Handwerkliches machen würde. Gudrun und seinen Freunden gelingt es schließlich, Karl zu ermutigen, sich zumindest zu bewerben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen