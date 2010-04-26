Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen
Staffel 3 Folge 11
vom 26.04.2010
43 Min.
Ab 6

Maximilian verkündet zu Ediths Missfallen, dass er aus Liebe zu Hanna in Schönroda bleiben will. Edith schlägt eine Einladung Hannas zu einem gemeinsamen Essen aus, wird aber von Maximilian zu einem Empfang in der Villa genötigt, bei dem Hanna offiziell in die Familie eingeführt werden soll. Ein Machtwort von Maximilian bringt Edith dazu, das Liebesglück der beiden zerstören zu wollen. Oskar ist über Maximilians Entscheidung, in Schönroda zu bleiben, nicht erfreut. Zwischen den beiden entwickelt sich ein Machtkampf, den Maximilian zu verlieren droht, denn Bürgermeister Berghaus will ohne Oskar nicht weiter über das Resort-Projekt verhandeln. Karls Einstieg als selbstständiger Handwerker verschafft ihm einen Tag voller Aufträge, doch Karl ziert sich, Geld für die Freundschaftsdienste zu verlangen. Gudrun, die ebenfalls eine neue Herausforderung sucht, ringt ihm ab, den Wert seiner Arbeit zu berechnen.

