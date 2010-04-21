Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 038
Alexandra beschließt, in Schönroda zu bleiben und die Liebe zwischen Hanna und Maximilian zu akzeptieren. Hanna und Alexandra beginnen voller Zuversicht mit der Umgestaltung des Fischerkrugs, doch Alexandra muss erkennen, dass sie das Glück von Hanna und Maximilian nicht ertragen kann. Maximilian stößt mit seinem Resort-Projekt unerwartet auf Schwierigkeiten. Er ahnt, dass Oskar dahinter steckt und muss sich fragen, welche Kompromisse er für die Erfüllung seines beruflichen Traums machen will. Jonas und Dana können ihren Streit vorläufig beilegen, während Caro sich voller Selbstzweifel fragt, ob Florian sie vielleicht zu dick findet. Mit Diät und Sport versucht sie, möglichst schnell abzunehmen.
