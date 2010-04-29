Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 044
Hanna geht auf Alexandra zu, doch diese bleibt distanziert und erscheint nicht zu den Vorbereitungen des Probeessens. Im Gespräch mit Oskar begreift Alexandra, dass sie ihr Revier Maximilian nicht kampflos überlassen will, und treibt so beim Probeessen einen ersten Keil zwischen die Liebenden. Maximilian schockiert Oskar mit seiner Ankündigung, das Resort-Projekt bis zur Wahl des neuen Bürgermeisters auf Eis zu legen. Stefan ist überrascht, als seine Freundin Romy in Schönroda auftaucht. Er genießt die Zeit mit ihr, ohne zu ahnen, dass ihr etwas sehr auf der Seele brennt. Lina will nicht wahrhaben, dass sich ihre Einstellung zu Florian verändert hat. Als Florian sie zu einem Videoabend einlädt, bittet sie daher Caro, auch zu kommen. Gudrun startet voller Begeisterung in ihren neuen Job, stellt jedoch bald fest, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist.
