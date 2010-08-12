Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 102

TelenovelaStaffel 7Folge 12vom 12.08.2010
Folge 102

Folge 102Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 12: Folge 102

43 Min.Folge vom 12.08.2010Ab 6

Hanna wird im letzten Augenblick von Maximilian gerettet, erwacht aber in Stefans Armen und glaubt deswegen, dass dieser sie gerettet habe - was Stefan nicht aufklärt. Oskar muss den Fischerkrug nun doch zurückgeben und seine Resort-Pläne endgültig ad acta legen. Ausgerechnet jetzt scheint auch Edith ihm nicht mehr zu vertrauen. Maja ist eifersüchtig auf Hanna. Als sie jedoch erfährt, dass ihre Rivalin gestorben wäre, wenn Maximilian sie nicht gerettet hätte, erkennt sie, dass sie Maximilian mehr vertrauen sollte. Gitti trifft Mira, die sich überraschend als Roberts Mutter entpuppt und seit Jahren mit ihrem Sohn zerstritten ist.

