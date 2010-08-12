Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 102
43 Min.Folge vom 12.08.2010Ab 6
Hanna wird im letzten Augenblick von Maximilian gerettet, erwacht aber in Stefans Armen und glaubt deswegen, dass dieser sie gerettet habe - was Stefan nicht aufklärt. Oskar muss den Fischerkrug nun doch zurückgeben und seine Resort-Pläne endgültig ad acta legen. Ausgerechnet jetzt scheint auch Edith ihm nicht mehr zu vertrauen. Maja ist eifersüchtig auf Hanna. Als sie jedoch erfährt, dass ihre Rivalin gestorben wäre, wenn Maximilian sie nicht gerettet hätte, erkennt sie, dass sie Maximilian mehr vertrauen sollte. Gitti trifft Mira, die sich überraschend als Roberts Mutter entpuppt und seit Jahren mit ihrem Sohn zerstritten ist.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises