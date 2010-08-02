Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 094
42 Min.Folge vom 02.08.2010Ab 6
Die Uhr tickt: Hanna wartet angespannt darauf, dass Maximilian ihr bis zum Ablauf des Ultimatums das Geld zur Auslösung des Fischerkrugs bringt. Doch Maximilian wird aufgehalten, denn offenbar ist Finn entführt worden. Als Finn nach bangem Warten endlich wohlbehalten mit Florian wieder auftaucht, ist die Frist fast verstrichen. Während Karl unruhig Gudruns Rückkehr erwartet, stellt Caro fest, dass man mit Robert gut über die Liebe philosophieren kann. Richard hingegen wendet sich enttäuscht von Edith ab - der unterkühlte Umgang miteinander schmerzt beide sehr.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises