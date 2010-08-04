Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 096

TelenovelaStaffel 7Folge 6vom 04.08.2010
43 Min.Folge vom 04.08.2010Ab 6

Hanna hat eine Idee, wie sie den Fischerkrug doch noch retten könnte: Sie will das Gebäude unter Denkmalschutz stellen lassen, damit Oskar es nicht abreißen lassen kann. Jonas' Welt zerbricht unter der Erkenntnis, dass David nicht sein Sohn ist. Für Oskar hingegen ist ein Traum wahr geworden. Während Edith versucht, ihre Haut als Geheimnisträgerin zu retten, muss Dana erkennen, dass sie Oskar ausgeliefert ist. Als Jonas sich von ihr trennt, ergreift sie mit David die Flucht. Maximilian und Maja hingegen kommen überein, Finn - wie von ihm gewünscht - ins Internat zu schicken, um ihn vor dem potentiell gefährlichen Zugriff Oskars zu schützen.

