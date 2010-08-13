Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 103
43 Min.Folge vom 13.08.2010Ab 6
Hanna erfährt volle Unterstützung durch Stefan und fühlt sich ihm dadurch sehr nahe. Stefan hofft, dass es eine Chance für ihn bei Hanna gibt. Indes bemüht sich Maximilian, sich auf ein zweites Glück mit Maja zu konzentrieren. Edith glaubt, dass Oskar nur blufft, als er erklärt, er wolle sie verlassen. Als Oskar dann tatsächlich seine Koffer packt, erkennt Edith, wie sehr sie ihn braucht, und überrascht ihn mit einem Heiratsantrag. Gegen seinen Willen muss sich Robert dem angespannten Verhältnis mit seiner Mutter stellen, denn die hat nicht vor, den Ort so schnell wieder zu verlassen. Robert erfährt schließlich auch, warum: Mira ist pleite.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises