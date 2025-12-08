Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 53vom 08.12.2025
Folge 53: Unterwasserjagd

47 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Jonathan und Jennifer erproben zusammen mit dem Taucher Larry eine neuartige Unterwasserkamera für die Navy. Kurz darauf wird Larry ermordet und der Film geflutet, allerdings ohne Erfolg. Die Harts erfahren von dem alten Duffy, dass sich in dem Wrack, das sie gefilmt haben, der Schatz des verschwundenen Millionenbetrügers Robert Ambrose befinden soll. Dass Duffy und Ambrose dieselbe Person sind, wird Jonathan und Jennifer erst klar, als er versucht, sie umzubringen.

