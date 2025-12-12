Staffel 3Folge 57vom 12.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 57: Tod auf Hawaii
48 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Die Jetsetter Jonathan und Jennifer Hart machen einen Abstecher nach Hawaii. Aber sie finden dort keine Muße, um die Schönheiten der Südsee zu genießen. Gleich nach ihrer Ankunft entgehen sie nämlich nur knapp dem mörderischen Anschlag eines Todesfahrers. Doch das ist nur der Anfang: Ohne ihr Zutun werden die Harts in eine blutige Familienfehde hineingezogen, in der jeder offensichtlich nur ein Ziel hat - den jeweils anderen umzubringen.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland