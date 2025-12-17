Staffel 3Folge 60vom 17.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 60: Russisches Ballett
47 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Yuri Rostoff ist der Star des sowjetischen Nationalballetts, das in den USA ein Gastspiel gibt. Yuri möchte diese Gelegenheit nutzen, um sich in den Westen abzusetzen - doch dagegen hat nicht nur der KGB etwas: Auch Yuris amerikanischer Berufskollege Christopher Hawks will die Flucht des russischen Tänzers um jeden Preis verhindern. Um seinen Konkurrenten auszuschalten, schreckt er selbst vor Mord nicht zurück.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland