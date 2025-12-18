Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 61vom 18.12.2025
Vertauschte Rollen

Vertauschte RollenJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 61: Vertauschte Rollen

48 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Auf Drängen seines Freundes Russell erklärt sich Jonathan bereit, in dessen Band für einen ausgefallenen Trompeter einzuspringen. Bei dem Auftritt soll er auch Victoria, Russells reiche neue Freundin, kennen lernen. Doch der Abend verläuft anders als geplant: Victoria zeigt sich plötzlich unerklärlich abweisend. Russell betrinkt sich aus Kummer - und wird kurz darauf bewusstlos neben Victorias Leiche aufgefunden. Alles spricht gegen ihn - doch Jonathan glaubt seinem Freund.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen