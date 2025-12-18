Staffel 3Folge 61vom 18.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 61: Vertauschte Rollen
48 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Auf Drängen seines Freundes Russell erklärt sich Jonathan bereit, in dessen Band für einen ausgefallenen Trompeter einzuspringen. Bei dem Auftritt soll er auch Victoria, Russells reiche neue Freundin, kennen lernen. Doch der Abend verläuft anders als geplant: Victoria zeigt sich plötzlich unerklärlich abweisend. Russell betrinkt sich aus Kummer - und wird kurz darauf bewusstlos neben Victorias Leiche aufgefunden. Alles spricht gegen ihn - doch Jonathan glaubt seinem Freund.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland