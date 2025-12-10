Staffel 3Folge 55vom 10.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 55: Wiedersehen mit Daddy
Jennifer möchte endlich einmal ihren Vater, Steven Edwards, wiedersehen, und auch Jonathan freut sich auf die Begegnung mit seinem Schwiegervater. Diese Freude ist allerdings nur von kurzer Dauer. Die Harts müssen feststellen, dass Edwards früher beim CIA war. Nun hat ihn seine Vergangenheit eingeholt: Der Sohn eines Ex-Kollegen will den Tod seines Vaters rächen, für den er Edwards verantwortlich macht. Und dafür schreckt der Rächer auch vor einer Entführung nicht zurück ...
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
