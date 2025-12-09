Staffel 3Folge 54vom 09.12.2025
Die ZinnoberroteJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 54: Die Zinnoberrote
48 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Jae Turner, die rechte Hand des Briefmarkenhändlers Faraday, tauscht den "Zinnoberroten Neuner" gegen ein Plagiat aus und klebt das Original auf eine Einladung unter eine normale Briefmarke. Sie muss jedoch tatenlos zusehen, wie ihr Chef den Harts die Karte überreicht. Als den Harts der Irrtum klar wird, hat Max die Karte bereits aufgegeben. Sie erwischen gerade noch den Postboten und gehen zur Ausstellung, wo sie schon von Jae und ihrem Partner Richardson erwartet werden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland