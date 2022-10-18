Staffel 1 Folge 1: Didi Maier vs. Gert GreierJetzt kostenlos streamen
Haubentausch
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Didi Maier vs. Gert Greier
50 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 6
In der ersten Folge von Haubentausch tauschen zwei Köche, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einer von ihnen ist Gert Greier, Küchenchef der Betriebskantine der Salzburg AG in Salzburg Stadt. Sein Gegenspieler ist der Haubenkoch Didi Maier, der erfolgreich ein Restaurant in einer Salzburger Shoppingmall betreibt.
