Haubentausch

Staffel 1 Folge 1: Didi Maier vs. Gert Greier

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 18.10.2022
50 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 6

In der ersten Folge von Haubentausch tauschen zwei Köche, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einer von ihnen ist Gert Greier, Küchenchef der Betriebskantine der Salzburg AG in Salzburg Stadt. Sein Gegenspieler ist der Haubenkoch Didi Maier, der erfolgreich ein Restaurant in einer Salzburger Shoppingmall betreibt.

