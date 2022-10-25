Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haubentausch

Staffel 1 Folge 2: Adi Bittermann vs. Meo Maurer

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 25.10.2022
50 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 6

Er ist ein Meister am Griller, und sie ist eine thailändische Bahnhofsköchin. In dieser Folge trifft der "Fleischpapst" Adi Bittermann auf die patente Thai-Lady Meo Maurer. Wie werden sie im Restaurant des anderen zurecht kommen? Und was sagen die Stammgäste dazu?

