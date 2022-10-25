Staffel 1 Folge 2: Adi Bittermann vs. Meo MaurerJetzt kostenlos streamen
Haubentausch
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Adi Bittermann vs. Meo Maurer
50 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 6
Er ist ein Meister am Griller, und sie ist eine thailändische Bahnhofsköchin. In dieser Folge trifft der "Fleischpapst" Adi Bittermann auf die patente Thai-Lady Meo Maurer. Wie werden sie im Restaurant des anderen zurecht kommen? Und was sagen die Stammgäste dazu?
