Staffel 1 Folge 3: Josef Heim vs. Sumit Sondhi
Haubentausch
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Josef Heim vs. Sumit Sondhi
50 Min. 01.11.2022 Ab 6
In dieser Folge tauschen Berg und Tal: Josef Heim ist Wirt und Chefkoch der Schmankerlhütte auf der Kreuzwiesenalm in 1884 Metern Seehöhe hoch über dem Zillertal. Sumit Sondhi hingegen kommt aus Jaipur in Indien und ist Chefkoch seines eigenen indischen Restaurants "Jaipur" in der Stadt Innsbruck.
Haubentausch
