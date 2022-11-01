Zum Inhalt springenBarrierefrei
In dieser Folge tauschen Berg und Tal: Josef Heim ist Wirt und Chefkoch der Schmankerlhütte auf der Kreuzwiesenalm in 1884 Metern Seehöhe hoch über dem Zillertal. Sumit Sondhi hingegen kommt aus Jaipur in Indien und ist Chefkoch seines eigenen indischen Restaurants "Jaipur" in der Stadt Innsbruck.

