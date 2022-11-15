Staffel 1 Folge 5: Josef Bitzinger vs. David ZhouJetzt kostenlos streamen
Haubentausch
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Josef Bitzinger vs. David Zhou
49 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 6
Der eine ist Wiens Würstl König, ein Gastronom mit reichlich Lebenserfahrung und Schmäh. Der andere: ein junger Wilder. Mit erst 19 Jahren der jüngste Sushi-Meister des Landes. Wer kassiert mehr Punkte und entscheidet diese Folge des Haubentausch für sich?
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Kochen
6
