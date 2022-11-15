Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 5: Josef Bitzinger vs. David Zhou

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 15.11.2022
49 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 6

Der eine ist Wiens Würstl König, ein Gastronom mit reichlich Lebenserfahrung und Schmäh. Der andere: ein junger Wilder. Mit erst 19 Jahren der jüngste Sushi-Meister des Landes. Wer kassiert mehr Punkte und entscheidet diese Folge des Haubentausch für sich?

