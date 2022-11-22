Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haubentausch

Staffel 1 Folge 6: Sibel Hatapoğlu Kollinsky vs. Johannes Bodingbauer

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 22.11.2022
Staffel 1 Folge 6: Sibel Hatapoğlu Kollinsky vs. Johannes Bodingbauer

Staffel 1 Folge 6: Sibel Hatapoğlu Kollinsky vs. Johannes BodingbauerJetzt kostenlos streamen

Haubentausch

Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Sibel Hatapoğlu Kollinsky vs. Johannes Bodingbauer

50 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 6

Hans ist ein Wiener Wirt der ganz besonderen Art - wild, funky und ausgefallen. Ihm gegenüber steht eine wahre Frohnatur: Sibel. Sie betreibt ein türkisches Bio-Bistro, in dem es unvergleichlich leckere Hausmannskost gibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Haubentausch
PULS 4
Haubentausch

Haubentausch

Alle 1 Staffeln und Folgen