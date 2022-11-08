Staffel 1 Folge 4: Jennifer Ofori vs. Bernhard PreslmayerJetzt kostenlos streamen
Haubentausch
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Jennifer Ofori vs. Bernhard Preslmayer
50 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 6
Bernd Preslmayer ist ein gestandener Haubenkoch aus Linz. Seine Küche: Regional, saisonal und mediterran. Und die Tauschköchin? Sie heißt Jennifer Ofori und ihre Küche ist weniger Österreich und mehr Afrika. Aufgewachsen in Ghana, lebt sie heute nahe Linz. Wie der Berni halt auch. Ob das gutgehen wird?
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4