Haubentausch

Staffel 1 Folge 4: Jennifer Ofori vs. Bernhard Preslmayer

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 08.11.2022
Staffel 1 Folge 4: Jennifer Ofori vs. Bernhard Preslmayer

50 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 6

Bernd Preslmayer ist ein gestandener Haubenkoch aus Linz. Seine Küche: Regional, saisonal und mediterran. Und die Tauschköchin? Sie heißt Jennifer Ofori und ihre Küche ist weniger Österreich und mehr Afrika. Aufgewachsen in Ghana, lebt sie heute nahe Linz. Wie der Berni halt auch. Ob das gutgehen wird?

