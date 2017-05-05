Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 05.05.2017: Episode 8
47 Min.Folge vom 05.05.2017Ab 12
Nicole und Hans-Georg von Mallinckrodt, ein westfälisches Uradelsgeschlecht, leben mit ihren Kindern auf Gamburg. Vor einigen Jahren erkrankt Nicole schwer an einer Lungenentzündung, auch ihr 7-jähriger Sohn hat hohes Fieber. Plötzlich sieht die erschöpfte Mutter drei Gestalten am Bett, Nonnen und ein Geistlicher, und hört eine Stimme sagen: „Wir sind hier, um zu helfen“. Die drei ähneln Geistererscheinungen in alten Aufzeichnungen über die Gamburg: Nonnen und ein Erzbischof wurden vom damaligen Burgherrn wegen ihrer Kirchenschätze umgebracht, als sie in der Gamburg während des Krieges Zuflucht suchten. Doch was haben die paranormalen Phänomene zu bedeuten?
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.