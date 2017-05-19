Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 19.05.2017: Episode 10
45 Min.Folge vom 19.05.2017Ab 12
Das Schloss Greillenstein in Österreich. In dem alten Renaissance-Bau halten sich offensichtlich nicht nur die kunstinteressierten Besucher gerne auf. Anscheinend kann sich eine ehemalige Bewohnerin nicht von diesem Ort trennen. Und das obwohl sie schon seit vielen, vielen Jahren tot ist. Als Weiße Frau sorgt sie bei Besuchern und Mitarbeiter für so manchen Schrecken. Außerdem in dieser Episode von "Haunted - Seelen ohne Frieden": Ein missglückte Geisterbeschwörung mit grusligen Folgen. Nachdem sie versucht hat, Kontakt zu einem Verstorbenen aufzunehmen, wird Brigitte Jahn von mysteriösen Vorfällen heimgesucht. Und schon bald stellt sich heraus, ein Dämon hat den Weg in ihr Haus gefunden, der sich so leicht nicht mehr vertreiben lässt.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.