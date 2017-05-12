Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 12.05.2017: Episode 9
46 Min.Folge vom 12.05.2017Ab 12
Die Geigenspielerin Karin Harms sucht einen Ort, an dem sie in Ruhe üben kann. Zum Glück erlauben ihre Freunde ihr, während ihres Urlaubs in ihrem Haus zu spielen. Doch was Karin Harms in dem einsamen Haus erlebt, wird sie in ihrem Leben nie wieder vergessen. Als ihre Freunde aus dem Urlaub zurückkehren, erlebt auch das Ehepaar Seidler Unglaubliches. Außerdem in dieser Folge „Haunted - Seelen ohne Frieden“: Das Hexenhäusle. Georg Baumann lebt in einem uralten Haus mitten im Wald. Nachdem er jahrelang beruflich bedingt kaum zuhause war, beschließt er sich endlich etwas Ruhe zu gönnen. Doch statt Erholung wartet das kalte Grauen auf ihn.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.