Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 16.06.2017: Episode 14
Peter und Regula Steffen ziehen zusammen mit ihren zwei Kindern in ein Häuschen im schweizerischen Seon. Schon nach kurzer Zeit erleben alle Familienmitglieder unabhängig voneinander unerklärliche Phänomene im Haus, die die Familie terrorisieren. Von Nachbarn erfahren die Steffens mehr über ihr Grundstück, das Haus und die Vorbesitzer. Ein schon zu Lebzeiten grimmiger alter Mann hat zuletzt dort gewohnt. Sucht der Vormieter die neue Familie heim? Außerdem in dieser Episode Haunted: Der 25-jährige Geschichtsstudent Lukas Schaub bewirbt sich um einen Nebenjob in der Verwaltung des Schlosses Hohenlimburg bei Hagen. Welche dunklen Geheimnisse sich in der Burg verbergen, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er ist von seinem historischen Arbeitsplatz begeistert und vor allem ein Ausstellungsstück fasziniert ihn besonders. Die „schwarze Hand“ von Hohenlimburg, eine 500 Jahre alte Mumienhand, wird zum Mittelpunkt seiner Führungen. Doch schon bald erlebt er selbst, welche mystische Macht von dieser Hand ausgeht.