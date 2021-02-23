Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 23.02.2021: Einig währt am längsten
22 Min.Folge vom 23.02.2021
Die Brüder Jesus und Marco haben die besten Voraussetzungen, um erfolgreiche Flipper zu werden: Jesus ist Makler und Marco hat Erfahrung auf dem Bau. Die beiden wären ein ideales Team - wenn sie an einem Strang ziehen würden. Tarek hilft den beiden, ein Haus in Santa Ana hollywoodtauglich zu renovieren. Doch vorher müssen sich die beiden einigen, wie viel Luxus sie sich leisten können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.