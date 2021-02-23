Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 23.02.2021
Folge vom 23.02.2021: Einig währt am längsten

22 Min.

Die Brüder Jesus und Marco haben die besten Voraussetzungen, um erfolgreiche Flipper zu werden: Jesus ist Makler und Marco hat Erfahrung auf dem Bau. Die beiden wären ein ideales Team - wenn sie an einem Strang ziehen würden. Tarek hilft den beiden, ein Haus in Santa Ana hollywoodtauglich zu renovieren. Doch vorher müssen sich die beiden einigen, wie viel Luxus sie sich leisten können.

