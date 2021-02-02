Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 02.02.2021: Die Feuertaufe
22 Min.Folge vom 02.02.2021
Tarek trifft in Woodland Hills das Haus-Flipping-Duo Audrey und ihren Sohn Anthony. Audrey hat schon ein paar alte Häuser aufgemöbelt, bisher damit aber kein Geld verdient. Jetzt erhöht Audrey ihren Einsatz und hofft, dass ihr Sohn kräftig mit anpackt, damit sie ein Unternehmen gründen können. Doch während dem ersten Projekt passiert eine Katastrophe: Das Haus fängt Feuer. Tarek steht vor einer seiner größten Herausforderungen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
