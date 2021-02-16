Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 16.02.2021: Wer wagt, gewinnt
22 Min.Folge vom 16.02.2021
Allison und Mondo haben sechs Kinder. Damit sie endlich schuldenfrei sind, wollen sie ins Immobiliengeschäft einsteigen. Die beiden haben ein Haus von einem Messie unbesehen gekauft und benötigen bei ihrem riskanten Deal dringend Tareks Hilfe. In dem Haus lebten über 300 Kaninchen und es wird selbst für Tarek eine Herausforderung, die Baracke in ein begehrenswertes Familienhaus zu verwandeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.