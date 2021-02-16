Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek

Wer wagt, gewinnt

HGTVFolge vom 16.02.2021
Wer wagt, gewinnt

Haus-Flipping mit Tarek

Folge vom 16.02.2021: Wer wagt, gewinnt

22 Min.Folge vom 16.02.2021

Allison und Mondo haben sechs Kinder. Damit sie endlich schuldenfrei sind, wollen sie ins Immobiliengeschäft einsteigen. Die beiden haben ein Haus von einem Messie unbesehen gekauft und benötigen bei ihrem riskanten Deal dringend Tareks Hilfe. In dem Haus lebten über 300 Kaninchen und es wird selbst für Tarek eine Herausforderung, die Baracke in ein begehrenswertes Familienhaus zu verwandeln.

