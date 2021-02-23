Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus-Flipping mit Tarek

Hauptsache Meerblick

HGTVFolge vom 23.02.2021
Hauptsache Meerblick

Hauptsache MeerblickJetzt kostenlos streamen

Haus-Flipping mit Tarek

Folge vom 23.02.2021: Hauptsache Meerblick

21 Min.Folge vom 23.02.2021

Tarek und seine Freundin, die Immobilienmaklerin Heather Rae Young, arbeiten zusammen, um Heathers Klientin und Flipping-Neuling Sheri zu helfen. Sie kündigte ihren Manager-Job, um ein High-End-Haus mit Meerblick zu flippen. Jetzt steht sie vor einem Riesenprojekt, das sie komplett alleine stemmen will. Schafft sie es, das Haus so umzubauen, dass Heather es für mindestens 1,4 Millionen Dollar verkaufen kann?

Alle verfügbaren Folgen