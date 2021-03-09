Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek

Teures Lehrgeld

HGTV
Teures Lehrgeld

Teures LehrgeldJetzt kostenlos streamen

Haus-Flipping mit Tarek

Folge vom 09.03.2021: Teures Lehrgeld

21 Min.Folge vom 09.03.2021

Die Flipping-Neulinge Pino und Patsy haben bereits mehrere Häuser geflippt, dabei aber viel Geld verloren. Damit das nächste Projekt in Sylmar, Kalifornien, zum Erfolg wird, hilft Tarek den beiden dabei, ein winziges Haus mit nur 70 Quadratmetern auf Vordermann zu bringen. Tarek überredet die beiden zu einem potenziell gewinnbringenden Anbau. Der florierende Immobilienmarkt kommt den Haus-Flippern zugute.

