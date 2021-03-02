Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 02.03.2021: Ein Heim in Anaheim
21 Min.Folge vom 02.03.2021
Damit der nächste Flip von Cesar und Sahar endlich ein Erfolg wird, hilft Tarek bei einem Haus in Anaheim, CA, mit. Das Problem: Cesar hat große Designpläne, denkt aber nicht an die Kosten. Sahar will kein Risiko, setzt sich aber nicht durch. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen und mindestens 100.000 Dollar zu verdienen, muss das Flipping-Paar auf Tarek hören. Er überzeugt sie mit einer weißen Küche mit Marmor, einem neuem Pool und offen gestalteten Räumen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.