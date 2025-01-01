Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 1: Der Schwiegermutter-Mord
24 Min.Ab 12
Dieter Krauses Schwiegermutter und Intimfeindin Rosemarie zieht um - ausgerechnet in die Nachbarwohnung! Dieter sinnt auf Rache und plant einen kleinen Streich, der natürlich zur Katastrophe führt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH