Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Tommie wird Vater
24 Min.Ab 12
Gauleiter Schröder ist außer sich: Seine geliebte Tochter ist schwanger. Er schickt Hausmeister Krause auf die Jagd nach dem Übeltäter. Als Krauses Sohn Tommie von der Schwangerschaft erfährt, schwant ihm Böses. Ist er etwa der Vater?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH