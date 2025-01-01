Zum Inhalt springenBarrierefrei
ConstantinStaffel 6Folge 5
24 Min.Ab 12

Gauleiter Schröder ist außer sich: Seine geliebte Tochter ist schwanger. Er schickt Hausmeister Krause auf die Jagd nach dem Übeltäter. Als Krauses Sohn Tommie von der Schwangerschaft erfährt, schwant ihm Böses. Ist er etwa der Vater?

