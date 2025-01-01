Junge Frau mit großen ProblemenJetzt kostenlos streamen
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 3: Junge Frau mit großen Problemen
24 Min.Ab 12
Hausmeister Krause ist empört: Irgendjemand macht sich ohne seine Erlaubnis an den Blumenbeeten zu schaffen. Die Schuldige ist schnell gefunden und Dieter besänftigt, nachdem er sich von ihren "Qualitäten" persönlich überzeugt hat - sehr zu Lisbeths Unmut ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH