ConstantinStaffel 6Folge 9
24 Min.Ab 12

So schief hing der Haussegen selten bei den Krauses. Lisbeth hat endgültig die Nase voll, sie packt ihre Koffer und zieht mit den Kindern zu einem verflossenen Liebhaber. Das lässt Dieter nicht auf sich sitzen und bandelt mit der polnischen Putzfrau Marielka an - doch die versteht ihn noch weniger als seine Frau ...

