Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 2: Dieter ist blind
24 Min.Ab 12
Dem Dackelclub steht ein großes Fest bevor: die Welpenweihe. Um dieses Ereignis würdig zu feiern, plant der Club ein Theaterstück. In den Hauptrollen: Familie Krause. Die ist von dem Vorhaben entsetzt und versucht alles, Dieter einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH